СБУ: Москва наказала відібрати паспорти у російських військових на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Співробітники СБУ перехопили телефонні розмови, які у черговий раз доводять присутність російських військових у незаконних збройних формуваннях "Л/ДНР". Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
“Служба безпеки України отримала чергові докази присутності російських військових у незаконних збройних формуваннях так званих “Д/ЛНР”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на аудіозаписах переговорів терористів, які були перехоплені СБУ, можна почути наказ з Москви — терміново здати паспорти громадян РФ всім російським військовослужбовцям, які воюють на території ОРДЛО, та отримали документи прикриття — паспорти фейкових республік.
Як повідомляв УНН, українська розвідка фіксує активізацію діяльності ФСБ Росії з початку березня на окупованій частині Донецької та Луганської областей.