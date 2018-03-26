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СБУ: Москва наказала відібрати паспорти у російських військових на Донбасі

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Співробітники СБУ перехопили телефонні розмови, які у черговий раз доводять присутність російських військових у незаконних збройних формуваннях "Л/ДНР". Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

“Служба безпеки України отримала чергові докази присутності російських військових у незаконних збройних формуваннях так званих “Д/ЛНР”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на аудіозаписах переговорів терористів, які були перехоплені СБУ, можна почути наказ з Москви — терміново здати паспорти громадян РФ всім російським військовослужбовцям, які воюють на території ОРДЛО, та отримали документи прикриття — паспорти фейкових республік.

Як повідомляв УНН, українська розвідка фіксує активізацію діяльності ФСБ Росії з початку березня на окупованій частині Донецької та Луганської областей.

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