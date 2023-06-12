СБУ ликвидировала в Виннице ботоферму, которая "разгоняла" кремлевские нарративы в соцсетях

Детали

Служба безопасности заблокировала в Виннице мощную ботоферму, которая работала в пользу страны-агрессора. В результате комплексных мероприятий задержаны трое ее организаторов.

Специализированное оборудование позволяло злоумышленникам ежедневно регистрировать до 500 анонимных учетных записей в различных соцсетях, в том числе запрещенных в Украине. Готовых «ботов» фигуранты продавали или сдавали в аренду российским SMM-агентствам, работающим «под крышей» спецслужб рф.

Только на «аренде» одного аккаунта дельцы ежесуточно зарабатывали до 20 грн. Деньги получали как через собственные криптокошельки, так и на банковские карты. По материалам дела, российские клиенты ботофермы использовали фейковые аккаунты для массового «разгона» прокремлевских нарративов. В частности относительно положения на фронте и общественно-политической ситуации в Украине.

Также интернет-агитаторы рф оправдывали вооруженную агрессию против Украины и призывали к поддержке рашистов, в том числе на международной арене. Для этого подавали информационные «вбросы» от имени «рядовых» граждан, якобы проживающих в Украине и на территории ЕС.

По данным следствия, организаторами ботофермы оказались трое жителей Винницы. Специализированное оборудование они установили в арендованном гараже.

Во время обысков по его адресу и в помещениях фигурантов обнаружено:



компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности;



3 тыс. SIM-карт украинских и европейских операторов мобильной связи’связи;



13 SIM-шлюзов и другое оборудование и программное обеспечение;



банковские карты, через которые они получали деньги от «клиентов».



Вся изъятая техника направлена на экспертизу. Сейчас фигурантам планируется сообщить о подозрении по ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 15 лет заключения.

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