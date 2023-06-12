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СБУ ліквідувала у Вінниці ботоферму, яка "розганяла" кремлівські наративи у соцмережах

Київ • УНН

 • 919033 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. СБУ ліквідувала у Вінниці ботоферму, яка щодня створювала до 500 фейкових акаунтів для «розгону» кремлівських наративів. Трьом затриманим зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення, повідомляє СБУ в Telegram, передає УНН.

СБУ ліквідувала у Вінниці ботоферму, яка "розганяла" кремлівські наративи у соцмережах

Деталі

Служба безпеки заблокувала у Вінниці потужну ботоферму, яка працювала на користь країни-агресора. У результаті комплексних заходів затримано трьох її організаторів.

Спеціалізоване обладнання дозволяло зловмисникам щодня реєструвати до 500 анонімних облікових записів в різних соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Готових «ботів» фігуранти продавали або здавали в оренду російським SMM-агенціям, що працюють «під дахом» спецслужб рф.

Тільки на «оренді» одного акаунту ділки щодоби заробляли до 20 грн. Гроші отримували як через власні криптогаманці, так і на банківські картки. За матеріалами справи, російські клієнти ботоферми використовували фейкові акаунти для масового «розгону» прокремлівських наративів. Зокрема щодо обстановки на фронті та суспільно-політичної ситуації в Україні.

Також інтернет-агітатори рф виправдовували збройну агресію проти України та закликали до підтримки рашистів, у тому числі на міжнародній арені. Для цього подавали інформаційні «вкиди» від імені «пересічних» громадян, які нібито проживають в Україні і на території ЄС.

За даними слідства, організаторами ботоферми виявились троє жителів Вінниці. Спеціалізоване обладнання вони встановили в орендованому гаражі.

Під час обшуків за його адресою та у помешканнях фігурантів виявлено:

  • комп’ютерну техніку з доказами незаконної діяльності;
  • 3 тис. SIM-карт українських та європейських операторів мобільного зв’язку;
  • 13 SIM-шлюзів та інше обладнання і програмне забезпечення;
  • банківські картки, через які вони отримували гроші від «клієнтів».

Вся вилучена техніка направлена на експертизу. Наразі фігурантам планується повідомити про підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.

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