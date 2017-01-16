СБУ ликвидировала агентурную сеть террористов в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Служба безопасности Украины ликвидировала в Донецкой области агентурную сеть террористов, которая действовала в Красногоровке Марьинского района. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Установлено, что по заданию своего куратора "ДНР" злоумышленники собирали информацию о составе, вооружении и передвижении украинских подразделений в районе проведения антитеррористической операции. Данные злоумышленники передавали с помощью мобильной связи или через Интернет, используя меры конспирации. Собранные сведения использовалась террористами для диверсий и обстрелов позиций ВСУ.
Куратором агентурной сети является помощник начальника разведки бандформирования "5-я отдельная мотострелковая бригада "ДНР", 38-летний гражданин России - Ярослав Эфендиев с позывным "Эфенди".
Сотрудники СБУ задержали трех сообщников террористов по местам их проживания. Во время обысков помещений правоохранители изъяли телефонные терминалы и карточки, с помощью которых передавали информацию боевикам, а также компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
По факту события открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.