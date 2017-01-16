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СБУ ликвидировала агентурную сеть террористов в Донецкой области

СБУ ликвидировала агентурную сеть террористов в Донецкой области

Киев • УНН

 • 15609 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Служба безопасности Украины ликвидировала в Донецкой области агентурную сеть террористов, которая действовала в Красногоровке Марьинского района. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Установлено, что по заданию своего куратора "ДНР" злоумышленники собирали информацию о составе, вооружении и передвижении украинских подразделений в районе проведения антитеррористической операции. Данные злоумышленники передавали с помощью мобильной связи или через Интернет, используя меры конспирации. Собранные сведения использовалась террористами для диверсий и обстрелов позиций ВСУ.

Куратором агентурной сети является помощник начальника разведки бандформирования "5-я отдельная мотострелковая бригада "ДНР", 38-летний гражданин России - Ярослав Эфендиев с позывным "Эфенди".

Сотрудники СБУ задержали трех сообщников террористов по местам их проживания. Во время обысков помещений правоохранители изъяли телефонные терминалы и карточки, с помощью которых передавали информацию боевикам, а также компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

По факту события открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

 

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