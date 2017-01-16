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СБУ ліквідувала агентурну мережу терористів на Донеччині

СБУ ліквідувала агентурну мережу терористів на Донеччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Служба безпеки України ліквідувала на Донеччині агентурну мережу терористів, що діяла у Красногорівці Мар’їнського району. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Встановлено, що за завданням свого куратора “ДНР” зловмисники збирали інформацію про склад, озброєння та пересування українських підрозділів у районі проведення антитерористичної операції. Дані зловмисники передавали за допомогою мобільного зв’язку або через Інтернет, використовуючи заходи конспірації. Зібрані відомості використовувалась терористами для диверсій та обстрілів позицій ЗСУ.

Куратором агентурної мережі є помічник начальника розвідки бандформування “5-та окрема мотострілкова бригада “ДНР”, 38-річний громадянин Росії — Ярослав Ефендієв з позивним “Ефенді”.

Співробітники СБУ затримали трьох спільників терористів за місцями їхнього проживання. Під час обшуків помешкань правоохоронці вилучили телефонні термінали та картки, за допомогою яких передавали інформацію бойовикам, а також комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

 

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