СБУ ліквідувала агентурну мережу терористів на Донеччині

Встановлено, що за завданням свого куратора “ДНР” зловмисники збирали інформацію про склад, озброєння та пересування українських підрозділів у районі проведення антитерористичної операції. Дані зловмисники передавали за допомогою мобільного зв’язку або через Інтернет, використовуючи заходи конспірації. Зібрані відомості використовувалась терористами для диверсій та обстрілів позицій ЗСУ.

Куратором агентурної мережі є помічник начальника розвідки бандформування “5-та окрема мотострілкова бригада “ДНР”, 38-річний громадянин Росії — Ярослав Ефендієв з позивним “Ефенді”.

Співробітники СБУ затримали трьох спільників терористів за місцями їхнього проживання. Під час обшуків помешкань правоохоронці вилучили телефонні термінали та картки, за допомогою яких передавали інформацію бойовикам, а також комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.