СБУ и ГУР поразили "Морской нефтяной терминал" в Феодосии - источники
Киев • УНН
СБУ и ГУР нанесли удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии, сорвав поставки топлива российским войскам с помощью беспилотников; сообщается о значительных повреждениях.
СБУ и ГУР поразили "Морской нефтяной терминал" в Феодосии во временно оккупированном Крыму. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.
Сегодня утром СБУ и ГУР МО поразили "Морской нефтяной терминал" в Феодосии. Это важный инфраструктурный объект, который обеспечивает топливом российские войска. По нему отработали украинские беспилотники
Наши источники отмечают, что дроны попали по цели, последствия для россиян довольно существенные.
"Ведь на территории терминала находится около 30 резервуаров топлива, поэтому пылало в русле хорошо", - добавил источник.
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Дополнение
В Керчи и Феодосии во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы, после чего у многих пропал свет.
СБУ и ГУР поразили "Морской нефтяной терминал" в Феодосии - источники
СБУ и ГУР нанесли удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии, сорвав поставки топлива российским войскам с помощью беспилотников; сообщается о значительных повреждениях.
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