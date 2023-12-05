СБУ и ГУР поразили "Морской нефтяной терминал" в Феодосии - источники

СБУ и ГУР поразили "Морской нефтяной терминал" в Феодосии во временно оккупированном Крыму. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Сегодня утром СБУ и ГУР МО поразили "Морской нефтяной терминал" в Феодосии. Это важный инфраструктурный объект, который обеспечивает топливом российские войска. По нему отработали украинские беспилотники - сообщил проинформированный собеседник.

Наши источники отмечают, что дроны попали по цели, последствия для россиян довольно существенные.

"Ведь на территории терминала находится около 30 резервуаров топлива, поэтому пылало в русле хорошо", - добавил источник.

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Дополнение

В Керчи и Феодосии во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы, после чего у многих пропал свет.