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СБУ допрашивает сестру Савченко

Киев • УНН

 • 8248 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины допрашивают сестру Надежды Савченко Веру. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Н.Савченко Татьяна Проторченко, передает УНН.

СБУ допрашивает сестру Савченко

"Вера Савченко сейчас находится в СБУ где проводится опрос ее в качестве свидетеля. На 14.00 туда иду я. А тем временем Надежда голодает 42-й день", - написала пресс-секретарь.

Как сообщал УНН, следователи вернули изъятое имущество из благотворительного фонда народного депутата Надежды Савченко.

Ранее Вера Савченко сообщила, что следствие по делу народного депутата Надежды Савченко продлили на шесть месяцев. Информацию о продлении следствия подтвердила и помощница Савченко - Татьяна Проторченко.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

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