СБУ допитує сестру Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Співробітники Служби безпеки України допитують сестру Надії Савченко Віру. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Н.Савченко Тетяна Проторченко, передає УНН.
"Віра Савченко зараз знаходиться в СБУ де проводиться опитування її як свідка. На 14.00 туди йду я. А тим часом Надія голодує 42-й день", - написала прес-секретар.
Як повідомляв УНН, слідчі повернули вилучене майно з благодійного фонду народного депутата Надії Савченко.
Раніше Віра Савченко повідомила, що слідство у справі народного депутата Надії Савченко продовжили на шість місяців. Інформацію про продовження слідства підтвердила і помічниця Савченко - Тетяна Проторченко.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.