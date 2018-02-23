СБУ блокировала в Одесской области контрабанду товаров военного назначения
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 23 февраля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Одесской области попытку контрабанды товаров военного назначения в одну из стран Южной Африки. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе областного управления СБУ.
Правоохранители установили, что местный коммерсант пронес на борт самолета вне таможенного контроля несколько авиационных агрегатов военного назначения. Во время проверки сотрудники спецслужбы задокументировали отсутствие разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины на осуществление международных отправлений товаров.
“Следователями управления СБУ в Одесской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 333 ("Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю") Уголовного кодекса Украины”, – говорится в сообщении.
Продолжаются следственные действия для установления происхождения товаров военного назначения и установления всех причастных к сделке лиц.
Напомним, житель Харьковской области хотел переправить в ЕС радиоактивный прибор для военной техники.