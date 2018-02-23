СБУ блокувала на Одещині контрабанду товарів військового призначення
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 23 лютого. УНН. Співробітники Служби безпеки України блокували на Одещині спробу контрабанди товарів військового призначення до однієї з країн Південної Африки. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі управління СБУ в Одеській області.
Правоохоронці встановили, що місцевий комерсант проніс на борт літака поза межами митного контролю декілька авіаційних агрегатів військового призначення. Під час перевірки співробітники спецслужби задокументували відсутність дозволу Державної служби експортного контролю України на здійснення міжнародних відправлень товарів.
“Слідчими управління СБУ в Одеській області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 (Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України”, – йдеться у повідомленні.
Тривають слідчі дії для встановлення походження товарів військового призначення та встановлення всіх причетних до оборудки осіб.
Нагадаємо, житель Харківщини хотів переправити в ЄС радіоактивний прилад для військової техніки.