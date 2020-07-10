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СБУ блокировала масштабную контрабанду наркосодержащих лекарств из Африки

СБУ блокировала масштабную контрабанду наркосодержащих лекарств из Африки

Киев  •  УНН

 • 12109 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Служба безопасности Украины блокировала масштабную контрабанду лекарственных средств с содержанием прекурсоров с одной из стран Северной Африки. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.

"В Днепре Служба безопасности Украины задержала участников организованной преступной группировки, которые наладили масштабную контрабанду лекарственных средств с содержанием прекурсоров с одной из стран Северной Африки", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что до введения карантина курьеры ввозили прекурсоры регулярными авиарейсами.

"С открытием авиасообщения организаторы собирались "возобновить" наркобизнес. С ввозимых прекурсоров в специально оборудованных лабораториях наркодельцы изготавливали психотропное вещество метамфетамин. "Товар" злоумышленники реализовывали через разветвленную сеть дилеров в Днепропетровской области. Ежемесячный объем перемещаемых прекурсоров составлял 40-60 килограммов, а доход наркодельцов почти 5 миллионов гривен", - отметили в спецслужбе.

В рамках уголовного производства правоохранители провели обыски по адресам проживания фигурантов.

"Во время следственных действий изъято почти 10 килограммов псевдоэфедрина гидрохлорид, более 100 граммов метамфетамина, более пяти литров прекурсоров, семь единиц огнестрельного оружия, 5 ручных гранат и патроны различного калибра, средства для фасовки наркотиков", - отметили в спецслужбе.

Сейчас пяти участникам преступной группы сообщено о подозрениях по ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. Также к этим лицам планируется принять меры в виде содержания под стражей в соответствии со ст. 214 УПК Украины, добавили в Службе безопасности.

Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные мероприятия. По их результатам, как сообщается, всем фигурантам уголовного производства планируется сообщить о подозрениях по ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в двух областях СБУ разоблачила масштабное производство фальсифицированных антисептиков.

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