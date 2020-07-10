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СБУ блокувала масштабну контрабанду нарковмісних ліків з Африки

СБУ блокувала масштабну контрабанду нарковмісних ліків з Африки

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Служба безпеки України блокувала масштабну контрабанду лікарських засобів із вмістом прекурсорів з однієї з країн Північної Африки. Про це повідомили у пресслужбі СБУ, передає УНН.

"У Дніпрі Служба безпеки України затримала учасників організованого злочинного угруповання, які налагодили масштабну контрабанду лікарських засобів із вмістом прекурсорів з однієї з країн Північної Африки", - йдеться в повідомленні.

Оперативники спецслужби встановили, що до введення карантинних обмежень кур’єри ввозили прекурсори регулярними авіарейсами.

"Із відкриттям авіасполучення організатори збирались "відновити" наркобізнес. Із ввезених прекурсорів у спеціально обладнаних лабораторіях наркоділки виготовляли психотропну речовину метамфетамін. "Товар" зловмисники реалізовували через розгалужену мережу дилерів у Дніпропетровській області. Щомісячний обсяг переміщуваних прекурсорів становив 40-60 кілограмів, а дохід наркоділків майже 5 мільйонів гривень", - зазначили у спецслужбі.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за адресами проживання фігурантів.

"Під час слідчих дій вилучено майже 10 кілограмів псевдоефедрину гідрохлорид, понад 100 грамів метамфетаміну, більше ніж п’ять літрів прекурсорів, сім одиниць вогнепальної зброї, 5 ручних гранат та патрони різного калібру, засоби для фасування наркотиків", - зазначили у спецслужбі.

Наразі п’ятьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозри за ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України. Також до цих осіб планується застосувати заходи у вигляді тримання під вартою згідно зі ст. 214 КПК України, додали у Службі безпеки.

Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні заходи. За їх результатами, як повідомляється, усім фігурантам кримінального провадження планується повідомити про підозри за ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у двох областях СБУ викрила масштабне виробництво фальсифікованих антисептиків.

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