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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ: агент фсб шпионил на Покровском направлении под видом волонтера ООН

СБУ: агент фсб шпионил на Покровском направлении под видом волонтера ООН

Киев  •  УНН

08:22 • 2106 просмотра

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В Донецкой области задержан 34-летний волонтер ООН, который, по данным СБУ, оказался агентом фсб. Как сообщили в СБУ, он собирал данные о локации украинских военных для планирования вражеских атак на Покровск.

Служба безопасности Украины сообщила о задержании агента фсб, который под видом волонтера ООН шпионил за защитниками Покровска в Донецкой области, пишет УНН.

Служба безопасности задержала в Донецкой области агента фсб. Им оказался завербованный оккупантами 34-летний местный волонтер Всемирной продовольственной программы ООН. Прикрываясь волонтерской деятельностью, предатель шпионил за локациями Сил обороны на Покровском направлении, где сейчас зафиксирована наибольшая концентрация вражеских атак

- сообщили в СБУ в соцсетях.

Как отметили в СБУ, задачей российского агента было выявить локации украинских пехотинцев и артиллерии, которые держат оборону под райцентром.

По материалам дела, для поиска координат фигурант объезжал райцентр и близлежащие населенные пункты под видом поставок гуманитарной помощи местным жителям. Полученные данные он мессенджером передавал своему российскому куратору - кадровому сотруднику фсб, личность которого уже установлена контрразведкой СБУ.

"Рашисты использовали информацию от агента для планирования новых атак на Покровск с использованием управляемых авиабомб и FPV-дронов", - указали в СБУ.

В СБУ сообщили, что разоблачили агента еще на начальном этапе его разведывательной деятельности и задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) УКУ. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Помогал оккупантам наступать на Покровск: СБУ задержала российского агента25 сентября 2024, 09:00 • 15495 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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