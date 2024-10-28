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СБУ: агент фсб шпигував на Покровському напрямку під виглядом волонтера ООН

Київ • УНН

 • 15011 перегляди

У Донецькій області затримано 34-річного волонтера ООН, який, за даними СБУ, виявився агентом фсб. Як повідомили у СБУ, він збирав дані про локації українських військових для планування ворожих атак на Покровськ.

СБУ: агент фсб шпигував на Покровському напрямку під виглядом волонтера ООН

Служба безпеки України повідомила про затримання агента фсб, який під виглядом волонтера ООН шпигував за оборонцями Покровська у Донецькій області, пише УНН.

Служба безпеки затримала на Донеччині агента фсб. Ним виявився завербований окупантами 34-річний місцевий волонтер Всесвітньої продовольчої програми ООН. Прикриваючись волонтерською діяльністю, зрадник шпигував за локаціями Сил оборони на Покровському напрямку, де наразі зафіксована найбільша концентрація ворожих атак

- повідомили у СБУ у соцмережах.

Як зазначили у СБУ, завданням російського агента було виявити локації українських піхотинців та артилерії, які тримають оборону під райцентром.

За матеріалами справи, для пошуку координат фігурант об’їжджав райцентр та прилеглі населені пункти під виглядом доставок гуманітарної допомоги місцевим жителям. Отримані дані він месенджером передавав своєму російському куратору – кадровому співробітнику фсб, особу якого вже встановлено контррозвідкою СБУ.

"Рашисти використовували інформацію від агента для планування нових атак на Покровськ з використанням керованих авіабомб та FPV-дронів", - вказали у СБУ.

У СБУ повідомили, що викрили агента ще на початковому етапі його розвідактивності та затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Допомогав окупантам наступати на Покровськ: СБУ затримала російського агента25.09.24, 12:00 • 15828 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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