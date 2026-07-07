СБС ночью поразили 8 российских танкеров в Азовском море, которые везли топливо в Крым – "Мадьяр"

Силы беспилотных систем ночью поразили 8 танкеров российского теневого флота в Азовском море, которые везли топливо в Крым. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди, пишет УНН.

"Теневой флот выходит из чата. 8 танкеров теневого флота рф выслежены и прикурены за одну ночь пилотами "Кайрос" 414 обр "Птицы Мадьяра". Битва за бензин для Крыма в Азовском море продолжается", - написал Роберт "Мадьяр" Бровди.

Кроме танкеров с топливом были также поражены сухогруз и паром. Как видно на видео, которое опубликовал "Мадьяр", удары были нанесены ударными беспилотниками производства украинской компании FirePoint. Об этом свидетельствует характерное зеленое сердце вместо прицела и название компании.

По словам командующего СБС ВСУ, все танкеры идентифицированы, они находятся под международными санкциями. Танкеры имели грузоподъемность по 7000 тонн, длину по 140 метров и были построены в 2006-2012 годах:

Венера-3

Санар-1

Санар-17

Климена

Тети

Алексей Саврасов

Пенелопа

Еще один танкер - выясняется.

"В течение ночи 7 июля в оперативной глубине противника на ВГТ силами Птиц СБС результативно отработано 58 законных военных целей. Крымский рубильник этой ночью тоже моргал глазами,- энергоузлы горели вместе с логистикой. О том движе детали позже", - добавил "Мадьяр".

Напомним

Накануне, по данным "Мадьяра" бойцы Сил беспилотных систем поразили два танкера в Азовском море и нефтебазу в Керчи. Также были поражены два ЗРК С-400 "Триумф" и РЛС "Небо-У".