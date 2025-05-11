Сборная Украины по гандболу квалифицировалась на Евро-2026, несмотря на поражение от Фарер

Мужская сборная Украины по гандболу пробилась в чемпионат Европы-2026. Об этом сообщает УНН.

Детали

В последнем матче квалификации подопечные Вадима Бражника на выезде проиграли команде Фарерских островов. Матч закончился со счетом 37:25 в пользу хозяев.

Впрочем, благодаря результатам в других матчах группы, в которых Косово уступило Нидерландам (29:34), Финляндия уступила Венгрии (24:37), а Литва оказалась слабее Северной Македонии (17:26), путевку на Евро-2026 получили именно "сньо-жовти".

Добавим, что самыми результативными игроками сборной Украины в последнем матче группового раунда стали Дмитрий Артеменко и Игорь Турченко, которые забросили по шесть голов.

Напомним

17-й чемпионат Европы по гандболу среди мужчин пройдет в Швеции, Норвегии и Дании с 15 января по 1 февраля 2026 года. В турнире примут участие 24 сборные.

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