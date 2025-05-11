Збірна України з гандболу кваліфікувалася на Євро-2026, попри поразку від Фарер
Київ • УНН
Українські гандболісти програли Фарерським островам у відборі на Євро-2026. Проте, завдяки результатам інших матчів, команда все ж таки отримала путівку на чемпіонат.
Чоловіча збірна України з гандболу пробилася до чемпіонату Європи-2026. Про це повідомляє УНН.
Деталі
В останньому матчі кваліфікації підопічні Вадима Бражника на виїзді програли команді Фарерських островів. Матч закінчився з рахунком 37:25 на користь господарів.
Втім, завдяки результатам в інших матчах групи, в яких Косово поступилося Нідерландам (29:34), Фінляндія поступилась Угорщині (24:37), а Литва виявилася слабшою за Північну Македонію (17:26), путівку на Євро-2026 здобули саме "сньо-жовті".
Додамо, що найрезультативнішими гравцями збірної України в останньому матчі групового раунду стали Дмитро Артеменко та Ігор Турченко, які закинули по шість голів.
Нагадаємо
17-й чемпіонат Європи з гандболу серед чоловіків пройде у Швеції, Норвегії та Данії з 15 січня по 1 лютого 2026 року. У турнірі візьмуть участь 24 збірні.
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