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Ми очікуємо припинення вогню і особисто чекатиму на путіна в Туреччині - Зеленський
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Збірна України з гандболу кваліфікувалася на Євро-2026, попри поразку від Фарер

Київ • УНН

 • 766 перегляди

Українські гандболісти програли Фарерським островам у відборі на Євро-2026. Проте, завдяки результатам інших матчів, команда все ж таки отримала путівку на чемпіонат.

Збірна України з гандболу кваліфікувалася на Євро-2026, попри поразку від Фарер

Чоловіча збірна України з гандболу пробилася до чемпіонату Європи-2026. Про це повідомляє УНН.

Деталі

В останньому матчі кваліфікації підопічні Вадима Бражника на виїзді програли команді Фарерських островів. Матч закінчився з рахунком 37:25 на користь господарів.

Втім, завдяки результатам в інших матчах групи, в яких Косово поступилося Нідерландам (29:34), Фінляндія поступилась Угорщині (24:37), а Литва виявилася слабшою за Північну Македонію (17:26), путівку на Євро-2026 здобули саме "сньо-жовті".

Додамо, що найрезультативнішими гравцями збірної України в останньому матчі групового раунду стали Дмитро Артеменко та Ігор Турченко, які закинули по шість голів.

Нагадаємо

17-й чемпіонат Європи з гандболу серед чоловіків пройде у Швеції, Норвегії та Данії з 15 січня по 1 лютого 2026 року. У турнірі візьмуть участь 24 збірні.

Дефіцит тренерів, війна та виїзд дітей за кордон: Мінспорту про загрози для великого спорту07.05.25, 12:50 • 124460 переглядiв

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