Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

Принятие заявок, их обработка и проверка, внесение в реестр и затем определение сумм компенсаций - именно так будет построена работа Реестра убытков, причиненных агрессией рф Украине, который в мае 2022 года создал Совет Европы. Детали сообщил директор Реестра Маркиян Ключковский в эксклюзивном комментарии УНН.

По его словам, процесс сбора заявок и претензий от граждан Украины должен начаться через несколько месяцев.

"Мы должны понимать, что это будет не особо быстрый процесс. Мы стараемся двигаться как можно быстрее. Но людям придется проявить немного терпения.

Нам предстоит собрать все претензии. Это юридический процесс, поэтому он должен основываться на доказательствах, что также определяет определенные требования, как эти доказательства будут собраны, представлены и проверены.

Через пару месяцев мы начнем процесс сбора претензий, затем они будут обработаны, и принято решение, будут ли они занесены в реестр. Затем они будут направлены в комиссию по претензиям для рассмотрения по сути и определения сумм возможных выплат.

Но с моей стороны было бы безответственно давать какие-то конкретные прогнозы относительно того, когда люди смогут получить компенсации.

Мы получаем большую поддержку от украинской власти, от 44 государств-членов Совета Европы, которые являются участниками Реестра убытков", - рассказал Маркиян Ключковский.

Добавил, что сейчас разрабатывается механизм, который сделает процесс подачи заявок для всех украинцев, пострадавших от российской агрессии.

"До начала процесса сбора заявок мы обнародуем подробную инструкцию, как будет происходить процесс. В частности, заявки можно будет подавать через веб-портал и с помощью мобильного приложения.

Идея заключается в том, чтобы сделать его простым для всех украинцев.

Система будет подключаться к совместимым реестрам и базам данных Украины. И тогда человек сможет добавить любые доказательства: файлы, документы, фотографии и отправить в реестр одним нажатием кнопки на телефоне или на компьютере.

Также у нас будет система поддержки через Центры предоставления административных услуг", - отметил директор Реестра убытков.

Дополнительно

Над установлением размера ущерба вследствие российской агрессии в Украине работают и специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. По словам директора КНИИСЭ Александра Рувина, это касается как жилых помещений, так и коммерческих сооружений.

"Большинство судебных экспертиз по установлению размера ущерба, вызванного российской агрессией, являются комплексными. Прежде всего эксперты-взрывотехники устанавливают причину разрушений объектов. В рамках строительной и товароведческой части экспертизы определяется сумма реальных убытков для предприятия, то есть рыночная стоимость физически уничтоженного или поврежденного имущества, сооружений, оборудования, техники и т.д. или стоимость их восстановления", - отметил Рувин.

В частности, что касается Киевской области, то после деоккупации здесь было осмотрено 5 тысяч поврежденных сооружений в 205 населенных пунктах.

По предварительным данным, сумма убытков только по недвижимому имуществу превышает 100 миллиардов гривен.

"Относительно суммы убытков, например, если говорить только о недвижимом имуществе и по очень предварительной оценке, по Буче - это более 15 млрд грн, а Ирпень - более 60 млрд. Общие просчеты по Киевской области свидетельствуют, что убытки по недвижимому имуществу превышают 100 миллиардов гривен", - рассказывал Рувин.

При этом директор КНИИСЭ отмечает, что сумма убытков от российской агрессии существенно превышает размер заблокированных на Западе активов рф.

"Мы не можем сказать сумму убытков в целом, потому что мы не считаем всю Украину. Это очень существенная цифра, и она, я думаю, не соизмерима с теми деньгами, которые якобы на Западе заблокированы, которые составляют 300 млрд долларов. Мы думаем, что это гораздо больше.

Распродавать - не знаю, но отдавать деньги придется. Может, не за один год, частями, но придется. Германия сколько времени платила? Людям, которые сидели в концлагерях, до сих пор поступают выплаты. Надеемся, что россию ждет такая же участь", - говорит Рувин.

Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба