Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
В Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины.
В Нафтогазе сообщают о масштабной кибератаке на один из дата-центров
НАК "Нафтогаз Украины" сообщил о масштабной кибератаке на один из своих дата-центров, что привело к остановке работы веб-сайтов и колл-центра.
Украина и Монголия договорились завершить работу над взаимным визовым ослаблением - Кулеба
Министры иностранных дел Украины и Монголии договорились завершить процесс либерализации визового режима между странами. Дипломаты также обсудили возобновление работы межправительственных комиссий и развитие украинско-монгольских отношений.
Лидер демократического большинства в Сенате: с каждым днем все ближе к принятию финансирования для Украины
Лидер сенатского большинства Чак Шумер призвал к срочному двухпартийному сотрудничеству для принятия законопроекта о национальной безопасности, который включает финансирование для Украины, заявив, что участники переговоров "немного приблизились" к решению. Шумер назвал этот пакет "спасательным кругом" для Украины и выгодным для других регионов.
Двое погибших, 11 раненых - последствия российских атак в Донецкой области за сутки
В Донецкой области российские войска совершили 15 обстрелов за один день, в результате чего два человека погибли и 11 получили ранения.
ISW объяснил, как россия использует катастрофу Ил-76
российское информационное пространство использует катастрофу Ил-76 для разжигания внутреннего раздора в Украине и ослабления готовности Запада оказать военную помощь. Аналитики считают, что это может быть частью стратегии россии, направленной на усиление недоверия к украинскому правительству.
В США разрешили возобновить полеты Boeing 737 Max 9 после проверок
Федеральное управление гражданской авиации США разрешило возобновить полеты самолетов Boeing 737 Max 9 после тщательной проверки после инцидента, когда часть фюзеляжа самолета авиакомпании Alaska Airlines вылетела в воздухе. Авиакомпания Alaska Airlines планирует постепенно вернуть эти самолеты в свое расписание при условии усиленной процедуры технического обслуживания.
Двугосударственное решение между Израилем и Палестиной: почти все демократы в Сенате США признают Палестину
Все демократы Сената США, кроме двух, поддержали решение о создании двух государств между Израилем и Палестиной как часть пакета законов о национальной безопасности, предусматривающего оказание помощи Израилю. Эта поддержка подтверждает проведение переговоров по всеобъемлющему урегулированию конфликта, что сделает возможным мирное сосуществование.
Под прикрытием правоохранителей организовали масштабный незаконный игорный бизнес: будут судить 34 человека
Обвинительный акт направлен в суд в отношении 34 человек, в том числе двух работников правоохранительных органов, за создание и функционирование нелегальной игорной сети в Украине.
Пожар произошел в школе в Киеве, ученики будут на дистанционке до конца недели
Пожар в школе в Дарницком районе Киева удалось быстро потушить, никто не пострадал. Ученики отсюда будут учиться дистанционно до конца недели.