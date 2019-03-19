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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сайт об агрессии РФ в Украине теперь доступен на русском - Волкер

Киев • УНН

 • 10715 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Сайт об агрессии России в Украине теперь доступен на русском языке. Об этом специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в своем Twitter, передает УНН.

Сайт об агрессии РФ в Украине теперь доступен на русском - Волкер

"Посетите наш сайт, чтобы узнать об агрессии России в Украине. Теперь доступно на русском языке", - написал дипломат.

Напомним, в конце февраля Курт Волкер представил сайт, который сообщает данные об агрессии РФ против Украины.

Информация на ресурсе приводит хронологические события от оккупации АР Крым и начала войны в Донбассе в 2014 году к захвату русскими украинских кораблей в Черном море в ноябре 2018 года.

Посетите наш сайт, чтоб узнать в агрессии России в Украине. Теперь доступно на русском языке. https://t.co/2M4jNIbgXs

- Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 18 марта 2019 г.

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