Савчук стала четвертьфиналисткой теннисных парных соревнований в Штутгарте

В матче первого раунда латвийско-украинский дуэт за 1:00 20 минут обыграл немецкую пару Лоттнер/Рьоффер — 7:6 (2), 2:6, 10:2.

Отметим, что в 1/4 финала Савчук и Остапенко сыграют против победительниц матча Людмила Киченок/Моник Адамчак — Ракель Атава/Анна-Лена Гренефельд.

Напомним, что Савчук в паре с Бондаренко уступили в заключительном, решающем матче командной встречи Кубка Федерации против Канады.