Савчук стала четвертьфиналисткой теннисных парных соревнований в Штутгарте
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Украинская теннисистка Ольга Савчук и латвийка Елена Остапенко с победы стартовали в парном разряде на турнире WTA Premier “Porsche Tennis Grand Prix”, который проходит в Штутгарте, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В матче первого раунда латвийско-украинский дуэт за 1:00 20 минут обыграл немецкую пару Лоттнер/Рьоффер — 7:6 (2), 2:6, 10:2.
Отметим, что в 1/4 финала Савчук и Остапенко сыграют против победительниц матча Людмила Киченок/Моник Адамчак — Ракель Атава/Анна-Лена Гренефельд.
Напомним, что Савчук в паре с Бондаренко уступили в заключительном, решающем матче командной встречи Кубка Федерации против Канады.