Савчук стала чвертьфіналісткою тенісних парних змагань у Штутгарті
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Українська тенісистка Ольга Савчук і латвійка Олена Остапенко з перемоги стартували в парному розряді на турнірі WTA Premier “Porsche Tennis Grand Prix”, який відбувається у Штутгарті, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі першого раунду латвійсько-український дует за 1 годину 20 хвилин обіграв німецьку пару Лоттнер/Рьоффер — 7:6 (2), 2:6, 10:2.
Відзначимо, що в 1/4 фіналу Савчук і Остапенко зіграють проти переможниць матчу Людмила Кіченок/Монік Адамчак — Ракель Атава/Анна-Лена Гренефельд.
Нагадаємо, що Савчук у парі з Бондаренко поступилися в заключному, вирішальному матчі командної зустрічі Кубку Федерації проти Канади.