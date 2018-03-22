Савченко заявила, что у нее в сумке не было боевых гранат
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Народный депутат Надежда Савченко заявляет, что у нее в сумке не было боевых гранат. Об этом она заявила во время заседания регламентного комитета Верховной Рады, передает корреспондент УНН.
По словам депутата, в сумке во время пленарного заседание 15 марта были пачка бумаги и гранаты. При этом Н.Савченко отметила, что некоторые депутаты испугались, когда узнали о том, что у нее были гранаты. Парламентарий также заверила, что ее выводили из зала, а "она вышла с бывшими сотниками Майдана покурить".
Она продемонстрировала членам комитета содержимое сумки.
"Вот эти гранаты (плод гранатового дерева - ред.) у меня были и тогда, и сейчас", - заверила Н.Савченко.
Напомним, Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что Н.Савченко и В.Рубан достигли договоренности с главарем террористической организации "ДНР" А.Захарченком по поставкам оружия для проведения террористического акта.
Н.Савченко, комментируя подозрение Генерального прокурора в подготовке теракта, отметила, что за "мечты не сажают".
Ранее Генпрокурор Ю.Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Н.Савченко.
Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Н.Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.