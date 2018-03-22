Савченко заявила, що у неї в сумці не було бойових гранат
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Народний депутат Надія Савченко заявляє, що у неї у сумці не було бойових гранат. Про це вона заявила під час засідання регламентного комітету Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
За словами депутата, у сумці під час пленарного засідання 15 березня були пачка паперу та гранати. При цьому Н.Савченко зазначила, що деякі депутати перелякалися, коли дізналися про те, що в неї були гранати. Парламентар також запевнила, що її не виводили з залу, а "вона вийшла з колишніми сотниками Майдану покурити".
Вона продемонструвала членам комітету вміст сумки.
"Ось ці гранати (плід гранатового дерева - ред.) у мене були і тоді, і зараз", - запевнила Н.Савченко.
Нагадаємо, Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що Н.Савченко та В.Рубан досягли домовленості з ватажком терористичної організації "ДНР" О.Захарченком щодо постачання зброї для проведення терористичного акту.
Н.Савченко, коментуючи підозру Генерального прокурора в підготовці теракту, зазначила, що за "мрії не садять".
Раніше Генпрокурор Ю.Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Н.Савченко.
Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що Н.Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.