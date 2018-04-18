Савченко заявила, что принудительный забор ее биоматериалов будет считать пытками
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что любое физическое применение силы для забора ее биоматериалов будет считать пытками и не согласиться с решением суда. Об этом она заявила во время суда для получения разрешения на забор биоматериалов, передает УНН.
"Я считаю и буду считать любое физическое применение ко мне силы, отнятие чего-то физически у меня, частей моего тела, я буду считать пытками и буду оказівать сопротивление. Попробуете меня тронут, расценю это как физические пытки, сразу напишу заявление. Будет это решение суда, буду считать это несправедливым, незаконным, нарушающим права человека ", - заявила Савченко.
Также Савченко заявила, что у следствия уже достаточно ее биоматериалов, в частности, по ее словам, во время обысков были изъяты окурки от сигарет, которые она курила.
Сейчас суд удалился в совещательную комнату, в рассмотрении объявлен перерыв.
Как сообщал УНН, народного депутата Надежду Савченко доставили в Шевченковский районный суд города Киева для получения разрешения на отбор биологических образцов.