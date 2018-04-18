Савченко заявила, що примусовий забір її біоматеріалів вважатиме тортурами
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко заявила, що будь-яке фізичне застосування сили для забору її біоматеріалів вважатиме тортурами і не погоджуватиметься з рішенням суду. Про це вона заявила під час суду для отримання дозволу на забір біоматеріалів, передає УНН.
"Я вважаю і буду вважати будь-яке фізичне застосування до мене сили, відібрання будь-чого фізично у мене, частин мого тіла, я буду вважати тортурами і чинитиму спротив. Спробуєте мене тронути, розцінюю це як фізичні тортури, відразу пишу заяву. Буде це рішення суду, буду вважати це несправедливим, незаконним, таким, що порушує права людини", - заявила Савченко.
Також Савченко заявила, що у слідства вже достатньо її біоматеріалів, зокрема, за її словами, під час обшуків були вилучені недопалки від сигарет, які вона курила.
Наразі суд пішов до нарадчої кімнати, у розгляді оголошена перерва.
Як повідомляв УНН, народного депутата Надію Савченко доставили до Шевченківського районного суду міста Києва для отримання дозволу на відбір біологічних зразків.