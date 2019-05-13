Савченко предложила две даты инаугурации Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Народный депутат Надежда Савченко предложила назначить инаугурацию новоизбранного Президента Владимира Зеленского на 19 или 20 мая. Об этом она сообщила во время видеообращения к своим коллегам, опубликованного на своей странице в социальной сети Facebook, передает УНН.
"Я прошу вас проголосовать за инаугурацию быстрым сроком 19, 20 числа для того, чтобы можно было новому Президенту реализовать те процессы по обмену всех на всех, на которые не смог решиться предыдущий Президент Порошенко", - сказала Савченко.
При этом она призвала депутатов не бояться потерять власть.
Напомним, Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что дата инаугурации парламентарии назначат без его вмешательства.