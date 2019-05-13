Савченко запропонувала дві дати інавгурації Зеленського

КИЇВ. 13 травня. УНН. Народний депутат Надія Савченко запропонувала призначити інавгурацію новообраного Президента Володимира Зеленського на 19 або 20 травня. Про це вона повідомила під час відеозвернення до своїх колег, опублікованого на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає УНН.