Савченко запропонувала дві дати інавгурації Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Народний депутат Надія Савченко запропонувала призначити інавгурацію новообраного Президента Володимира Зеленського на 19 або 20 травня. Про це вона повідомила під час відеозвернення до своїх колег, опублікованого на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає УНН.
"Я прошу вас проголосувати за інавгурацію найшвидшим терміном 19, 20 числа для того, щоб можна було новому Президенту реалізувати ті процеси по обміну всіх на всіх, на які не спромігся попередній Президент Порошенко", - сказала Савченко.
При цьому вона закликала депутатів не боятися втратити владу.
Нагадаємо, Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що дату інавгурації парламентарі призначать без його втручання.