Парубій заявив, що дату інавгурації парламентарі призначать без його втручання
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Парламентарі найближчим часом визначать дату проведення інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського без втручання голови Верховної Ради України. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
"Дата інавгурації призначається рішенням Верховної Ради України. Лишень у випадку, якщо б Верховна Рада України не підтримала жодної із запропонованих постанов, тоді голова Верховної Ради України – він має такі повноваження – самостійно призначає дату інавгурації. Але кожна фракція сказала, що підтримує всі постанови, і я думаю, що в нас не буде проблем із тим, щоб Верховна Рада прийняла рішення, а не робила з цього питання інтригу", - зазначив Парубій.
При цьому він висловив надію, що це питання буде вирішено найближчим часом у парламенті.
Нагадаємо, комітети Верховної Ради України, зокрема профільний, Регламентний комітет, готові швидко розглянути проекти постанови щодо інавгурації новообраного Президента України, щоб не затримувати процес голосування.
Нагадаємо, що у Раді зареєстрували п'ять проектів постанови щодо інавгурації новообраного Президента України Володимира Зеленського.