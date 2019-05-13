Парубий заявил, что дату инаугурации парламентарии назначат без его вмешательства
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Парламентарии в ближайшее время определят дату проведения инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского без вмешательства главы Верховной Рады Украины. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
"Дата инаугурации назначается решением Верховной Рады Украины. Только в случае, если бы Верховная Рада Украины не поддержала ни одного из предложенных постановлений, тогда председатель Верховной Рады Украины - он имеет такие полномочия - самостоятельно назначает дату инаугурации. Но каждая фракция сказала, что поддерживает все постановления и я думаю, что у нас не будет проблем с тем, чтобы Верховная Рада приняла решение, а не делала по этому вопросу интригу", - отметил Парубий.
При этом он выразил надежду, что этот вопрос будет решен в ближайшее время в парламенте.
Напомним, комитеты Верховной Рады Украины, в частности профильный, Регламентный комитет, готовы быстро рассмотреть проекты постановления по инаугурации новоизбранного Президента Украины, чтобы не задерживать процесс голосования.
Напомним, что в Раде зарегистрировали пять проектов постановления по инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского.