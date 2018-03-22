Савченко остается нардепом, пока суд не принял решение - Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Надежда Савченко остается народным депутатом Украины, пока свое решение не примет суд. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Мы будем видеть, какое будет решение суда, следователей и очевидно уже исходя из тех решений будем принимать следующие действия. Пока суд не принял решение, она (Савченко - ред.) формально остается народным депутатом Украины", - заявил Парубий.
Как сообщал УНН, Верховная Рада разрешила задержать и арестовать Савченко. После этого правоохранители зачитали Савченко подозрение.
Напомним, в Раде продемонстрировали видеодоказательства относительно Савченко.
Ранее Генпрокурор Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Савченко.
Генпрокурор Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.