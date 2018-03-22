Савченко залишається нардепом, доки суд не прийняв рішення – Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Надія Савченко залишається народним депутатом України, поки своє рішення не прийме суд. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Ми будемо бачити, яке буде рішення суду, слідчих і очевидно вже виходячи з тих рішень будемо приймати наступні дії. Поки суд не прийняв рішення, вона (Савченко — ред.) формально залишається народним депутатом України”, — заявив Парубій.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада дозволила затримати та арештувати Савченко. Після цього правоохоронці зачитали Савченко підозру.
Нагадаємо, в Раді продемонстрували відеодокази щодо Савченко.
Раніше Генпрокурор Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Савченко.
Генпрокурор Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.