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Савченко прошла экспертизу на полиграфе

Киев • УНН

 • 21765 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Сегодня эксперты завершили экспертизу прохождения на полиграфе народного депутата Украины Надежды Савченко, но была ли полностью завершена сегодня экспертиза, станет известно через несколько дней. Об этом сообщил УНН адвокат Савченко Олег Соловей.

Савченко прошла экспертизу на полиграфе

"На сегодняшний день она (экспертиза - ред.) завершена. Вывод о том, завершена ли она полностью, будут ли еще какие-то дополнительные моменты могут сказать только специалисты. Они пообещали сообщить только через два дня", - сказал адвокат.

То есть, уточнил Соловей, в течение этих нескольких дней станет ясно, достаточно ли экспертам полученной информации, или нет.

Как сообщал УНН, допрос на полиграфе в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз арестованного народного депутата Надежды Савченко начался при отсутствии ее адвокатов.

Напомним, проверка Савченко на полиграфе должна была состояться еще вчера, ради чего она прекратила голодовку на три дня. Проверка вчера не состоялась, и Савченко с 10:00 вчерашнего дня возобновила голодовку.

Как сообщал УНН, Надежда Савченко 23 марта объявила голодовку.

Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК.

Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Суд арестовал Савченко до 20 мая.

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