Савченко пройшла експертизу на поліграфі

КИЇВ. 17 квітня. УНН. На сьогодні експерти завершили експертизу проходження на поліграфі народного депутата України Надії Савченко, але чи була повністю завершена сьогодні експертиза, стане відомо через кілька днів. Про це повідомив УНН адвокат Савченко Олег Соловей.