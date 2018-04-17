Савченко пройшла експертизу на поліграфі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. На сьогодні експерти завершили експертизу проходження на поліграфі народного депутата України Надії Савченко, але чи була повністю завершена сьогодні експертиза, стане відомо через кілька днів. Про це повідомив УНН адвокат Савченко Олег Соловей.
“На сьогоднішній день вона (експертиза — ред.) завершена. Висновок про те, чи завершена вона повністю, чи будуть ще якісь додаткові моменти можуть сказати тільки експерти. Вони пообіцяли повідомити тільки через два дні”, — сказав адвокат.
Тобто, уточнив Соловей, протягом цих кількох днів стане ясно, чи достатньо експертам отриманої інформації, чи ні.
Як повідомляв УНН, допит на поліграфі у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз заарештованого народного депутата Надії Савченко розпочався за відсутності її адвокатів.
Нагадаємо, перевірка Савченко на поліграфі повинна була відбутися ще вчора, заради чого вона припинила голодування на три дні. Перевірка вчора не відбулася, і Савченко з 10:00 вчорашнього дня відновила голодування.
Як повідомляв УНН, Надія Савченко 23 березня оголосила голодування.
Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Суд заарештував Савченко до 20 травня.