Савченко не явилась на допрос в СБУ, ее вызовут снова
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Народный депутат Надежда Савченко сегодня не явилась на допрос в СБУ. Об этом сообщили УНН в пресс-центре спецслужбы.
"Она (Савченко - ред.) сегодня не появилась. Если не придет по вызову 15 марта, то должна предоставить обоснованные объяснения о причинах неявки, после чего ей выпишут повестку на допрос на другое число", - сказали в СБУ.
Как сообщал УНН, Савченко на своей странице в Facebook сегодня написала, что "с 12 по 16 марта 2018 я нахожусь с запланированной рабочей поездкой в Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС. Об указанном выезде я предоставила официальное сообщение в Первый отдел аппарата Верховной Рады Украины, в установленный законом способ. Таким образом, указанная информация мной не скрывалась, следовательно была доступна Вашим подчиненным".
По ее мнению, вызов на допрос в указанные выше даты "свидетельствует о желании обвинить меня в неявке на допрос дважды, то есть создание соответствующего информационного повода".
Напомним, Савченко присутствовала на судебном заседании по избранию меры пресечения руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, которого задержали возле Майорска с большим количеством оружия, и просила суд разрешить ей взять подозреваемого на поруки.