Савченко не явилась на допрос в СБУ, ее вызовут снова

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 40812 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 55343 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 58860 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Народный депутат Надежда Савченко сегодня не явилась на допрос в СБУ. Об этом сообщили УНН в пресс-центре спецслужбы.

"Она (Савченко - ред.) сегодня не появилась. Если не придет по вызову 15 марта, то должна предоставить обоснованные объяснения о причинах неявки, после чего ей выпишут повестку на допрос на другое число", - сказали в СБУ.

Как сообщал УНН, Савченко на своей странице в Facebook сегодня написала, что "с 12 по 16 марта 2018 я нахожусь с запланированной рабочей поездкой в Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС. Об указанном выезде я предоставила официальное сообщение в Первый отдел аппарата Верховной Рады Украины, в установленный законом способ. Таким образом, указанная информация мной не скрывалась, следовательно была доступна Вашим подчиненным".

По ее мнению, вызов на допрос в указанные выше даты "свидетельствует о желании обвинить меня в неявке на допрос дважды, то есть создание соответствующего информационного повода".

Напомним, Савченко присутствовала на судебном заседании по избранию меры пресечения руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, которого задержали возле Майорска с большим количеством оружия, и просила суд разрешить ей взять подозреваемого на поруки.

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