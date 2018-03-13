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Савченко не з'явилася на допит до СБУ, її викличуть знову

Савченко не з'явилася на допит до СБУ, її викличуть знову

Київ • УНН

 • 13962 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Народний депутат Надія Савченко сьогодні не з'явилася на допит до СБУ. Про це УНН повідомили у прес-центрі спецслужби.

“Вона (Савченко — ред.) сьогодні не з’явилася. Якщо не прийде за викликом 15 березня, то має надати обґрунтовані пояснення про причини неявки, після чого їй випишуть повістку на допит на інше число”, — сказали у СБУ.

Як повідомляв УНН, Савченко на своїй сторінці у Facebook сьогодні написала, що “з 12 по 16 березня 2018 року я перебуваю із запланованою робочою поїздкою до Європейського Парламенту у Страсбурзі, де проходять парламентські сесії ЄС. Про зазначений виїзд я надала офіційне повідомлення в Перший відділ апарату Верховної Ради україни, у встановлений законом спосіб. Таким чином, вказана інформація мною не приховувалася, отже була доступна Вашим підлеглим”.

На її думку, виклик на допит у вказані вище дати “свідчить про бажання звинуватити мене у неявці на допит двічі, тобто створення відповідного інформаційного приводу”.

Нагадаємо, Савченко була присутня на судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу керівнику Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимиру Рубану, якого затримали поблизу Майорська з великою кількістю зброї, і просила суд дозволити їй взяти підозрюваного на поруки.

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