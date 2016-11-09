Саудовский принц будет инвестировать в альтернативную энергетику Винницкой области

Во вторник состоялось второе заседание конкурсной комиссии по вопросам определения победителей конкурса на лучший инвестиционный проект в сфере альтернативных источников энергии. Членами комиссии было осуществлено повторный анализ предложенных инвестиционных проектов, обсуждены преимущества и недостатки каждого из них и проведено открытое голосование.

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Таким образом, подавляющим большинством голосов было принято решение объявить победителем конкурса на лучший инвестиционный проект в сфере возобновляемых источников энергии группу компаний Саудовской Аравии и обязать соответствии с условиями Конкурса в 20-дневный срок зарегистрировать новосозданное юридическое лицо в Винницкой области и предоставить нотариально заверенные письменные согласия землепользователей, по строительству солнечных электростанций на предложенных земельных участках.