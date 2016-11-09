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15 марта, 19:03 • 113121 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160535 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134268 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127030 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110837 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104488 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100791 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 132429 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Саудовский принц будет инвестировать в альтернативную энергетику Винницкой области

Саудовский принц будет инвестировать в альтернативную энергетику Винницкой области

Киев • УНН

 • 15919 просмотра

ВИННИЦА-КИЕВ. 9 ноября. УНН. Победителем Винницкого областного конкурса на лучший инвестиционный проект в сфере альтернативных источников энергии определена группа компаний его высочества Принца Саудовской Аравии Абдуллы бин Фахд бин Ялав Аль Сауд. Об этом УНН-Центр сообщили в Винницкой ОГА.

Во вторник состоялось второе заседание конкурсной комиссии по вопросам определения победителей конкурса на лучший инвестиционный проект в сфере альтернативных источников энергии. Членами комиссии было осуществлено повторный анализ предложенных инвестиционных проектов, обсуждены преимущества и недостатки каждого из них и проведено открытое голосование.

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Таким образом, подавляющим большинством голосов было принято решение объявить победителем конкурса на лучший инвестиционный проект в сфере возобновляемых источников энергии группу компаний Саудовской Аравии и обязать соответствии с условиями Конкурса в 20-дневный срок зарегистрировать новосозданное юридическое лицо в Винницкой области и предоставить нотариально заверенные письменные согласия землепользователей, по строительству солнечных электростанций на предложенных земельных участках.

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