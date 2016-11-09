Саудівський принц інвестуватиме альтернативну енергетику Вінниччини
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 9 листопада. УНН. Переможцем Вінницького обласного конкурсну на кращий інвестиційний проект у сфері альтернативних джерел енергії визначено групу компаній його високості Принца Саудівської Аравії Абдулли Бін Фахд Бін Ялаві Аль Сауд. Про це УНН-Центр повідомили у Вінницькій ОДА.
У вівторок відбулось друге засідання конкурсної комісії з питань визначення переможців конкурсу на кращий інвестиційний проект у сфері альтернативних джерел енергії. Членами комісії було здійснено повторний аналіз запропонованих інвестиційних проектів, обговорено переваги та недоліки кожного з них та проведено відкрите голосування.
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Таким чином, переважною більшістю голосів було прийнято рішення оголосити переможцем конкурсу на кращий інвестиційний проект у сфері відновлювальних джерел енергії групу компаній Саудівської Аравії та зобов’язати відповідно до умов Конкурсу у 20-денний термін зареєструвати новостворену юридичну особу у Вінницькій області та надати нотаріально засвідчені письмові згоди землекористувачів, щодо будівництва сонячних електростанцій на запропонованих земельних ділянках.