Саудовское посольство в США отменило мероприятие из-за дела Хашкаджи
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне отменило праздничные мероприятия в своих стенах по случаю Национального дня в связи с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Турции. Об этом сообщила газета The Daily Beast, передает УНН.
Торжественные мероприятия были запланированы на четверг. В газете полагают, что они были отменены из-за возможного нежелательного внимания со стороны протестующих, а также из-за риска спровоцировать скандал в случае отказа чиновников США посетить мероприятие.
Ранее в понедельник телекомпания CNN сообщила, что власти Саудовской Аравии готовятся сделать признание о гибели саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи во время допроса. Хашкаджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для газеты The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не замалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд.
Как сообщал УНН, саудовский король обсудил с Трампом ситуацию вокруг исчезновения Хашкаджи.