Саудівське посольство в США скасувало захід через справу Хашкаджі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Посольство Саудівської Аравії у Вашингтоні скасувало святкові заходи в своїх стінах з нагоди Національного дня в зв’язку зі зникненням саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі в Туреччині. Про це повідомила газета The Daily Beast, передає УНН.
Урочисті заходи були заплановані на четвер. У газеті вважають, що вони були скасовані через можливу небажану уваги з боку протестуючих, а також через ризик спровокувати скандал в разі відмови чиновників США відвідати захід.
Раніше в понеділок телекомпанія CNN повідомила, що влада Саудівської Аравії готується зробити зізнання про загибель саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі під час допиту. Хашкаджі відомий критичними висловлюваннями про нинішню політику Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для газети The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд.
Як повідомляв УНН, саудівський король обговорив з Трампом ситуацію навколо зникнення Хашкаджі.