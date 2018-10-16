Саудівське посольство в США скасувало захід через справу Хашкаджі

Урочисті заходи були заплановані на четвер. У газеті вважають, що вони були скасовані через можливу небажану уваги з боку протестуючих, а також через ризик спровокувати скандал в разі відмови чиновників США відвідати захід.

Раніше в понеділок телекомпанія CNN повідомила, що влада Саудівської Аравії готується зробити зізнання про загибель саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі під час допиту. Хашкаджі відомий критичними висловлюваннями про нинішню політику Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для газети The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд.

Як повідомляв УНН, саудівський король обговорив з Трампом ситуацію навколо зникнення Хашкаджі.