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Саудовская Аравия и Иран подписали в Китае соглашение о развитии двусторонних отношений

Киев • УНН

 • 1297069 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии встретились в Пекине на первой официальной встрече высших дипломатов двух стран за семь лет. В ходе встречи они подписали соглашение о развитии двусторонних отношений, пишет УНН со ссылкой на CGTN и Al Jazeera.

Цитата

"Саудовская Аравия и Иран подписали в четверг в Пекине соглашение о развитии двусторонних отношений. Член Госсовета Китая и министр иностранных дел Цинь Ган был свидетелем церемонии подписания", - говорится в сообщении.

Детали

Министр иностранных дел принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд и его иранский коллега Хоссейн Амир-Абдоллахян обсудили шаги по восстановлению своих посольств и консульств в странах, а также согласились изучить пути расширения сотрудничества, включая возобновление авиарейсов, взаимные поездки официальных делегаций и частного сектора, а также упрощение визового режима.

Отмечается, что в марте Иран и Саудовская Аравия договорились восстановить отношения и открыть дипломатические представительства в течение двух месяцев после многолетнего разрыва, который повысил напряженность в регионе Персидского залива и углубил конфликты от Йемена до Сирии.

Дополнение

Эр-Рияд разорвал отношения с Тегераном в 2016 году после того, как иранские протестующие штурмовали посольство Саудовской Аравии в иранской столице после казни шиитского священнослужителя в Саудовской Аравии. С тех пор между ними продолжается конфликт.

Две страны также поддержали противоположные стороны гражданской войны в Йемене, которая была описана ООН как "один из худших гуманитарных кризисов в мире".

Напомним

Иран назначил посла в Объединенных Арабских Эмиратах почти через восемь лет после ухода его предшественника.

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