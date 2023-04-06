Саудовская Аравия и Иран подписали в Китае соглашение о развитии двусторонних отношений
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии встретились в Пекине на первой официальной встрече высших дипломатов двух стран за семь лет. В ходе встречи они подписали соглашение о развитии двусторонних отношений, пишет УНН со ссылкой на CGTN и Al Jazeera.
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"Саудовская Аравия и Иран подписали в четверг в Пекине соглашение о развитии двусторонних отношений. Член Госсовета Китая и министр иностранных дел Цинь Ган был свидетелем церемонии подписания", - говорится в сообщении.
Детали
Министр иностранных дел принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд и его иранский коллега Хоссейн Амир-Абдоллахян обсудили шаги по восстановлению своих посольств и консульств в странах, а также согласились изучить пути расширения сотрудничества, включая возобновление авиарейсов, взаимные поездки официальных делегаций и частного сектора, а также упрощение визового режима.
Отмечается, что в марте Иран и Саудовская Аравия договорились восстановить отношения и открыть дипломатические представительства в течение двух месяцев после многолетнего разрыва, который повысил напряженность в регионе Персидского залива и углубил конфликты от Йемена до Сирии.
Дополнение
Эр-Рияд разорвал отношения с Тегераном в 2016 году после того, как иранские протестующие штурмовали посольство Саудовской Аравии в иранской столице после казни шиитского священнослужителя в Саудовской Аравии. С тех пор между ними продолжается конфликт.
Две страны также поддержали противоположные стороны гражданской войны в Йемене, которая была описана ООН как "один из худших гуманитарных кризисов в мире".
Напомним
Иран назначил посла в Объединенных Арабских Эмиратах почти через восемь лет после ухода его предшественника.