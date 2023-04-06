Саудівська Аравія та Іран підписали у Китаї угоду про розвиток двосторонніх відносин
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Міністри закордонних справ Ірану та Саудівської Аравії зустрілися в Пекіні на першій офіційній зустрічі вищих дипломатів двох країн за сім років. Під час зустрічі вони підписали угоду про розвиток двосторонніх відносин, пише УНН з посиланням на CGTN і Al Jazeera.
Цитата
"Саудівська Аравія та Іран підписали у четвер у Пекіні угоду про розвиток двосторонніх відносин. Член Держради Китаю та міністр закордонних справ Цінь Ган був свідком церемонії підписання", - ідеться в повідомленні.
Деталі
Міністр закордонних справ принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд та його іранський колега Хоссейн Амір-Абдоллахян обговорили кроки щодо відновлення своїх посольств і консульств у країнах, а також погодилися вивчити шляхи розширення співпраці, включаючи відновлення авіарейсів, взаємні поїздки офіційних делегацій і приватного сектору, а також спрощення візового режиму.
Зазначається, що у березні Іран і Саудівська Аравія домовилися відновити відносини та відкрити дипломатичні представництва протягом двох місяців після багаторічного розриву, який підвищив напруженість у регіоні Перської затоки та поглибив конфлікти від Ємену до Сирії.
Доповнення
Ер-Ріяд розірвав відносини з Тегераном у 2016 році після того, як іранські протестувальники штурмували посольство Саудівської Аравії в іранській столиці після страти шиїтського священнослужителя в Саудівській Аравії. Відтоді між ними триває конфлікт.
Дві країни також підтримали протилежні сторони громадянської війни в Ємені, яка була описана ООН як "одна з найгірших гуманітарних криз у світі".
Нагадаємо
Іран призначив посла в Об'єднаних Арабських Еміратах майже через вісім років після відходу його попередника.