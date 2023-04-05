Іран призначив посла в ОАЕ після майже восьмирічної відсутності
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Іран призначив посла в Об'єднаних Арабських Еміратах майже через вісім років після відходу його попередника. Потепління у відносинах між арабськими державами Перської затоки набирає обертів, передає УНН.
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«Приблизно за вісім років міністерство закордонних справ призначило Резу Амері новим послом Ісламської Республіки Іран в Об'єднаних Арабських Еміратах», — повідомило офіційне інформаційне агентство Ірану IRNA пізно ввечері у вівторок.
Амері, який останнім часом обіймав посаду генерального директора департаменту у справах діаспори міністерства закордонних справ, раніше працював в Алжирі, Судані та Еритреї.
Цей крок було зроблено після того, як у вересні минулого року Іран прийняв посла Еміратів після шестирічної відсутності.
Доповнення
ОАЕ скоротили рівень свого дипломатичного представництва після того, як сусідня Саудівська Аравія розірвала відносини в 2016 році після пограбування її дипломатичних місій в Ірані протестувальниками, обуреними стратою провідного священнослужителя шиїта.
Ер-Ріяд минулого місяця відновив дипломатичні відносини з Тегераном у рамках угоди укладеної за посередництва Пекіна.
Президент Ірану Ебрагім Раїсі прийняв запрошення до Ер-Ріяду від короля Саудівської Аравії, підтвердив у понеділок перший віце-президент Ірану Мохаммад Мохбер.
Іран та Об'єднані Арабські Емірати вже давно мають тісні економічні зв'язки, які тривали навіть під час дипломатичного затишшя.