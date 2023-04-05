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Иран назначил посла в ОАЭ после почти восьмилетнего отсутствия

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Иран назначил посла в Объединенных Арабских Эмиратах почти через восемь лет после ухода его предшественника. Потепление в отношениях между арабскими государствами Персидского залива набирает обороты, передает УНН.

Цитата

«Примерно через восемь лет министерство иностранных дел назначило Резу Амери новым послом Исламской Республики Иран в Объединенных Арабских Эмиратах», — сообщило официальное информационное агентство Ирана IRNA поздно вечером во вторник.

Амери, который в последнее время занимал должность генерального директора департамента по делам диаспоры министерства иностранных дел, ранее работал в Алжире, Судане и Эритрее.

Этот шаг был сделан после того, как в сентябре прошлого года Иран принял посла Эмиратов после шестилетнего отсутствия.

Дополнение

ОАЭ сократили уровень своего дипломатического представительства после того, как соседняя Саудовская Аравия разорвала отношения в 2016 году после ограбления ее дипломатических миссий в Иране протестующими, возмущенными казнью ведущего священнослужителя шиита.

Эр-Рияд в прошлом месяце восстановил дипломатические отношения с Тегераном в рамках соглашения заключенного при посредничестве Пекина.

Президент Ирана Эбрагим Раиси принял приглашение в Эр-Рияд от короля Саудовской Аравии, подтвердил в понедельник первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

Иран и Объединенные Арабские Эмираты уже давно имеют тесные экономические связи, которые продолжались даже во время дипломатического затишья.

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