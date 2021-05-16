Саудовская Аравия отменяет карантин для иностранных туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Саудовская Аравия приняла решение отменить требование карантина для иностранных туристов, привитых COVID. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В воскресенье Саудовская Аравия объявила, что иностранным посетителям, которые прибывают воздушным транспортом из большинства стран, больше не нужно будет отбывать карантин с 20 мая, если им была сделана прививка против COVID-19.
Посетителям с 20 других стран, включая США, Индию, Великобританию, Германию, Францию и Объединенные Арабские Эмираты, остается запрещен въезд в королевство.
Сейчас всем путешественникам, которые прибывают в королевство, нужно пройти карантин на период от семи до 14 дней в зависимости от стран, откуда они приезжают, и предоставить отрицательные тесты ПЦР.
Согласно новым правилам, каждый, кто не привит в возрасте от восьми лет, должен прибыть в Саудовскую Аравию в течение семи дней за свой счет по карантину в течение семи дней по состоянию на 20 мая и показать отрицательный тест ПЦР на шестой день своего прибытия.
Дополнительно
Отдельно министерство внутренних дел Саудовской Аравии объявило, что гражданам Саудовской Аравии все еще запрещено путешествовать в 13 стран прямыми или косвенными рейсами без предварительного разрешения органов власти из-за рисков COVID-19.
Это страны: Ливия, Сирия, Ливан, Йемен, Иран, Турция, Армения, Сомали, Демократическая Республика Конго, Афганистан, Беларусь и Индия.
Напомним
Великобритания обновила список стран, жители из которых смогут въезжать в страну и не отбывать карантин.