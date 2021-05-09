Британія оприлюднила список країн, які зможуть приїжджати без карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Великобританія оновила список країн, жителі з яких зможуть в'їжджати до країни і не відбувати карантин. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.
Деталі
Англія переходить до наступного етапу виходу з локдауну 17 травня і створює світлофорну система, яка класифікує країни на основі рівня ризику COVID-19.
Зелений список:
Мандрівникам, які повертаються з країни, яка входить до цього списку, не потрібно буде проходити карантин, а потрібно буде пройти лише один тест після прибуття.
Туди вохдять Гібралтар, Ізраїль, Португалія, Австралія, Нова Зеландія, Бруней, Ісландія, Фарерські острови, Трістан Да Кунья, Свята Олена, Вознесіння, Фолклендські острови, Сінгапур, Південна Джорджія та Південні Сандвічеві острови.
Однак в’їзд до Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Брунею та Фарерських островів суворо обмежений.
Португалія планує прийняти британських туристів, які нещодавно пройшли негативний тест, одужали від вірусу і, отже, мають антитіла або мали обидві дози вакцини.
Гібралтар не вимагатиме, щоб відвідувачі Великобританії проходили тестування або вакцинацію, тоді як Ізраїль спочатку відкриє свій кордон 23 травня лише для груп іноземних туристів, які мали обидва вколи.
Оранжевий список:
Це охоплює найпопулярніші місця відпочинку у Великобританії, такі як Іспанія, Франція, Італія та Греція.
Ті країни, що не входять у цей список, повинні пройти два тести після прибуття. Вони також повинні самоізолюватись вдома протягом 10 днів, хоча вони можуть скоротити цей час, якщо пройдуть додатковий негативний тест на п’ятий день.
Червоний список:
Серед країн, що увійшли до червоного списку, Бразилія, Індія, ПАР та Об’єднані Арабські Емірати.
Туреччина та Мальдіви будуть додані до червоного списку в середу 12 травня.
Ті, хто повертається із країни з червоного списку, повинні проживати в карантинному готелі 11 ночей за ціною 1750 фунтів стерлінгів.
Доповнення
Списки можуть бути змінені в будь-який час, але зміни не очікуються, поки ситуація не буде розглянута на “контрольному пункті” 28 червня.
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