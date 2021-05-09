Великобритания обнародовала список стран, которые смогут приезжать без карантина

Детали

Англия переходит к следующему этапу выхода из локдауну 17 мая и создает светофорную система, которая классифицирует страны на основе уровня риска COVID-19.

Зеленый список:

Путешественникам, которые возвращаются из страны, которая входит в этот список, не нужно будет проходить карантин, а нужно будет пройти только один тест по прибытии.

Туда вохдять Гибралтар, Израиль, Португалия, Австралия, Новая Зеландия, Бруней, Исландия, Фарерские острова, Тристан Да Кунья, Святая Елена, Вознесения, Фолклендские острова, Сингапур, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова.

Однако въезд в Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Брунея и Фарерских островов строго ограничен.

Португалия планирует принять британских туристов, которые недавно прошли отрицательный тест, выздоровели от вируса и, следовательно, имеют антитела или имели обе дозы вакцины.

Гибралтар не будет требовать, чтобы посетители Великобритании проходили тестирование или вакцинацию, тогда как Израиль сначала откроет свою границу 23 мая только для групп иностранных туристов, которые имели оба уколы.

Оранжевый список:

Это охватывает самые популярные места отдыха в Великобритании, такие как Испания, Франция, Италия и Греция.

Те страны, которые не входят в этот список, должны пройти два теста по прибытии. Они также должны самоизолироваться дома в течение 10 дней, хотя они могут сократить это время, если пройдут дополнительный отрицательный тест на пятый день.

Красный список:

Среди стран, вошедших в Красную книгу, Бразилия, Индия, ЮАР и Объединенные Арабские Эмираты.

Турция и Мальдивы будут добавлены в Красную книгу в среду 12 мая.

Те, кто возвращается из страны из красного списка, должны проживать в карантинном отеле 11 ночей по цене 1750 фунтов стерлингов.

Дополнение

Списки могут быть изменены в любое время, но изменения не ожидаются, пока ситуация не будет рассмотрена на “контрольном пункте” 28 июня.

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