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Саудівська Аравія скасовує карантин для іноземних туристів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Саудівська Аравія прийняла рішення скасувати вимогу карантину для іноземних відвідувачів, щеплених COVID. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Саудівська Аравія скасовує карантин для іноземних туристів

Деталі

У неділю Саудівська Аравія оголосила, що іноземним відвідувачам, які прибувають повітряним транспортом з більшості країн, більше не потрібно буде відбувати карантин з 20 травня, якщо їм було зроблено щеплення проти COVID-19.

Відвідувачам з 20 інших країн, включаючи США, Індію, Великобританію, Німеччину, Францію та Об'єднані Арабські Емірати, залишається заборонений в'їзд до королівства.

Наразі всім мандрівникам, які прибувають у королівство, потрібно пройти карантин на період від семи до 14 днів залежно від країн, звідки вони приїжджають, та надати негативні тести ПЛР.

Згідно з новими правилами, кожен, хто не прищеплений віком від восьми років, повинен прибути в Саудівську Аравію протягом семи днів за власний рахунок із карантину протягом семи днів станом на 20 травня та показати негативний тест ПЛР на шостий день свого прибуття.

Додатково

Окремо міністерство внутрішніх справ Саудівської Аравії оголосило, що громадянам Саудівської Аравії все ще заборонено подорожувати до 13 країн прямими або непрямими рейсами без попереднього дозволу органів влади через ризики COVID-19.

Це країни: Лівія, Сирія, Ліван, Ємен, Іран, Туреччина, Вірменія, Сомалі, Демократична Республіка Конго, Афганістан, Білорусь та Індія.

Нагадаємо

Великобританія оновила список країн, жителі з яких зможуть в'їжджати до країни і не відбувати карантин.

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