Саудовская Аравия начала замораживать счета после задержаний принцев
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Саудовская Аравия начала замораживать счета после задержаний принцев и других высокопоставленных чиновников в субботу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.
"Банки Саудовской Аравии начали замораживать счета после задержания бизнесменов и принцев", - цитирует источники издание.
Как сообщается, созданный недавно антикоррупционный комитет имеет право изымать активы в стране и за рубежом до того, как будут известны результаты его расследований.
Среди 11 задержанных принцев и других высших чинов был и миллиардер Аль-Валид ибн Талал, племянник короля и владелец инвестиционной фирмы Kingdom Holding, которая инвестирует в такие фирмы, как Citigroup и Twitter.
Обвинения в отношении задержанных включают в себя отмывание денег, взяточничество, вымогательство и использование государственной должности для личной выгоды, сообщил официальный представитель Саудовской Аравии.
При этом указано, что в понедельник антикоррупционное расследование было расширено после того, как был задержан основатель одной из крупнейших туристических компаний королевства.