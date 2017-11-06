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Саудівська Аравія почала заморожувати рахунки після затримань принців

Саудівська Аравія почала заморожувати рахунки після затримань принців

Київ • УНН

 • 10824 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Саудівська Аравія почала заморожувати рахунки після затримань принців і інших високопоставлених чиновників в суботу. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, передає УНН.

"Банки Саудівської Аравії почали заморожувати рахунки після затримання бізнесменів і принців", - цитує джерела видання.

Як повідомляється, створений недавно антикорупційний комітет має право вилучати активи в країні і за кордоном до того, як будуть відомі результати його розслідувань.

Серед 11 затриманих принців та інших високопосадовців був і мільярдер Аль-Валід ібн Талал, племінник короля і власник інвестиційної фірми Kingdom Holding, яка інвестує в такі фірми, як Citigroup і Twitter.

Звинувачення щодо затриманих включають в себе відмивання грошей, хабарництво, вимагання та використання державної посади для особистої вигоди, повідомив офіційний представник Саудівської Аравії.

При цьому зазначено, що в понеділок антикорупційне розслідування було розширено після того, як був затриманий засновник однієї з найбільших туристичних компаній королівства.

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