Саудівська Аравія почала заморожувати рахунки після затримань принців
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Саудівська Аравія почала заморожувати рахунки після затримань принців і інших високопоставлених чиновників в суботу. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, передає УНН.
"Банки Саудівської Аравії почали заморожувати рахунки після затримання бізнесменів і принців", - цитує джерела видання.
Як повідомляється, створений недавно антикорупційний комітет має право вилучати активи в країні і за кордоном до того, як будуть відомі результати його розслідувань.
Серед 11 затриманих принців та інших високопосадовців був і мільярдер Аль-Валід ібн Талал, племінник короля і власник інвестиційної фірми Kingdom Holding, яка інвестує в такі фірми, як Citigroup і Twitter.
Звинувачення щодо затриманих включають в себе відмивання грошей, хабарництво, вимагання та використання державної посади для особистої вигоди, повідомив офіційний представник Саудівської Аравії.
При цьому зазначено, що в понеділок антикорупційне розслідування було розширено після того, як був затриманий засновник однієї з найбільших туристичних компаній королівства.