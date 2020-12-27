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Саудовская Аравия объявила, что открыла четыре новых месторождения нефти и газа

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. Саудовская Аравия объявила в воскресенье об открытии четырех новых месторождений нефти и газа в различных районах королевства. Как сообщил министр энергетики страны Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, обнаружившая новые залежи нефти и газа компания Saudi Aramco “работает над определением площади и размеров обнаруженных месторождений и оценкой количества нефти, газа и конденсата в них”, пишет УНН со ссылкой на Саудовское агентство печати.

Саудовская Аравия объявила, что открыла четыре новых месторождения нефти и газа

“Нетрадиционная нефть была обнаружена на месторождении Эр-Риш к северо-западу от Дахрана, — приводит слова министра информационное агентство SPA. — Там в скважине номер два ежедневно извлекается 4 452 баррелей легкой арабской нефти и 3,2 млн куб. футов (90 614 куб. м) газа в день. В целях определения масштабов месторождения компания пробурила скважины номер три и четыре”. По его словам, первичная добыча из скважины № 3 на Эр-Рише составила 2 745 баррелей в день того же качества нефти, а также 3 млн куб. футов (84 950 куб. м) газа в день. Добыча легкой нефти из скважины № 4 на Эр-Рише достигла 3 654 баррелей в сутки, при этом объем газа составили 1,6 млн куб. футов (45 307 куб. м) в сутки.

Кроме того, рассказал министр, нетрадиционный газ был также обнаружен в двух скважинах к юго-западу от месторождения Гауар. В первой скважине Эль-Минаххаз извлекается 18 млн куб. футов (порядка 510 тыс. куб. м) газа в сутки наряду с 98 баррелями конденсата. Добыча газа из второй скважины Эс-Сахба составляет 32 млн куб. футов (906 тыс. куб. м) в сутки. Наряду с этим, по словам министра, нефть была обнаружена в скважине Эль-Аджрамия к северо-западу от Рафха в северном пограничном районе, где тестовые испытания привели к добыче 3 850 баррелей нефти в сутки.

“Открытие в Эр-Риш имеет особое значение, поскольку оно доказало возможность добычи очень легкой арабской нефти из горной формации Тувайк (Джебель-Тувайк)”, — отметил министр.

Ранее осенью крупнейшие банки Саудовской Аравии договорились о слиянии.

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